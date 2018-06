Sunnyvale (dpa) - Beim Chiphersteller AMD gibt es einen überraschenden Chefwechsel. Lisa Su, die bisher für das operative Geschäft zuständig war, übernimmt den Spitzenjob mit sofortiger Wirkung.

Ihr Vorgänger Rory Read werde noch bis Jahresende als Berater an Bord bleiben, kündigte AMD am Mittwoch nach US-Börsenschluss an. Die 44-jährige Su ist eine Halbleiter-Expertin, die bereits unter anderem bei IBM und Motorola gearbeitet hatte. Sie ist seit 2012 bei AMD.

Der 52-jährige Read hatte das Geschäft von AMD in gut drei Jahren an der Spitze mit Sparmaßnahmen wie Stellenabbau stabilisiert. Der deutlich kleinere Wettbewerber konnte dem Branchenführer Intel in den vergangenen Jahren aber kaum Marktanteile abnehmen.

Intel kontrolliert laut Marktforschern nach wie vor rund 80 Prozent des Geschäfts mit Chips für Personal Computer und Server. AMD setzte zuletzt unter anderem auf Server-Prozessoren mit Technologie des britischen Entwicklers ARM, die in Smartphones und Tablets dominiert.

Der Wechsel wurde so schnell angekündigt, dass der neue Vertrag von Su und die Vereinbarung über das Ausscheiden Reads noch ausgehandelt werden müssen, wie aus einer Mitteilung von AMD an die Börsenaufsicht SEC hervorgeht. In einer Woche will AMD aktuelle Quartalszahlen vorlegen. Die Erfahrung von Su in der Halbleiter-Branche mache sie zur richtigen Chefin für den aktuellen Moment, erklärte AMD die Entscheidung. Der Chefwechsel sei gemeinsam mit Read geplant worden.

