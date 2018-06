Berlin (AFP) In Hamburg haben am Mittwochabend erneut Kurden wegen der Lage im Nahe Osten protestiert. Wie die Polizei in der Nacht zum Donnerstag mitteilte, zogen zunächst bis zu 1300 Menschen friedlich bei einem Demonstrationszug durch die Stadt. Später zogen mehrere Gruppen durch den Stadtteil St. Georg, in dem es am Dienstag zu Zusammenstößen zwischen Kurden und mutmaßlichen radikalen Muslimen gekommen war. Auseinandersetzungen seien aber weitgehend verhindert worden, erklärte die Polizei. Mehrere "Störer" seien in Gewahrsam genommen worden.

