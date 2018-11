Düsseldorf (AFP) Im Al-Kaida-Prozess gegen vier mutmaßliche Islamisten der sogenannten Düsseldorfer Zelle hat die Bundesanwaltschaft am Donnerstag mit ihrem Plädoyer begonnen. In dem seit mehr als zwei Jahren andauernden Terrorismusprozess sei der Anklagevorwurf "vollumfänglich bestätigt" worden, sagte die Vertreterin der Bundesanwaltschaft, Claudia Gorf, im Hochsicherheitstrakt des Düsseldorfer Oberlandesgerichts. Die Beschuldigten hätten in Deutschland einen "tödlichen Anschlag" verüben und dabei möglichst viele Menschen töten wollen.

