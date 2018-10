Berlin (AFP) Der Frauenanteil in Aufsichtsräten und Chefetagen börsennotierter Unternehmen in Deutschland tritt auf der Stelle. Die Zahl weiblicher Vorstände sei erstmals seit 2011 rückläufig, teilte der Verein "Frauen in die Aufsichtsräte" (FidAR) am Donnerstag unter Verweis auf seinen neuen "Women-on-Board-Index" mit. Nachdem der Anteil weiblicher Vorstände im vergangenen Jahr noch deutlich über sechs Prozent betragen habe, liege er nun bei 5,8 Prozent.

