Luxemburg (AFP) Deutschland und Frankreich wollen Islamisten, die aus Europa als Kämpfer nach Syrien oder in den Irak wollen, durch schärfere Kontrollen an den Grenzen des Schengen-Raums abfangen. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) und sein französischer Kollege Bernard Cazeneuve warben bei einem Treffen der EU-Innenminister in Luxemburg für eine strengere Auslegung der geltenden Regeln des Schengen-Abkommens.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.