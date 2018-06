Frankfurt/Main (AFP) Die rund 80.000 Dachdecker in Deutschland bekommen mehr Geld. Der am Mittwochabend erzielte Tarifabschluss sehe eine Lohnerhöhung um 1,9 Prozent ab Oktober sowie ein weiteres Lohnplus von 2,3 Prozent ab 1. August 2015 vor, teilte die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) am Donnerstag in Frankfurt am Main mit. Vereinbart worden sei auch eine Einmalzahlung von 50 Euro sowie eine Aufstockung des 13. Monatseinkommens und der betrieblichen Altersvorsorge um jeweils fünf Stundenlöhne.

