Luxemburg (AFP) Die EU-Innenminister haben sich Deutschland zufolge auf eine gemeinsame Strategie zum Umgang mit der wachsenden Zahl von Flüchtlingen in Europa geeinigt. Angesichts der höchsten Flüchtlingszahlen in Europa "seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs" sei dies ein "sehr großer Erfolg", sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière am Donnerstag nach einem Treffen mit seinen Kollegen in Luxemburg. Zu dem Paket gehören demnach unter anderem eine abgestimmte Politik gegenüber den Herkunfts- und Transitländern und die Bereitschaft, EU-Länder mit vielen Flüchtlingen durch eine Umverteilung in Europa zu entlasten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.