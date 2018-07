Luxemburg (AFP) Angesichts der wachsenden Flüchtlingszahlen in Europa hat Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) die EU-Partner zu einem abgestimmten und solidarischen Vorgehen aufgerufen. "Die Verteilung der Asylbewerber in Europa ist derzeit sehr ungleich in der Europäischen Union", sagte de Maizière zum Auftakt eines Treffens der EU-Innenminister in Luxemburg. Er forderte Ankunftsländer im Mittelmeerraum auf, für eine vollständige Registrierung von Flüchtlingen zu sorgen, damit diese nicht einfach in andere EU-Länder wie Deutschland weiterreisen könnten, um dort Asylanträge zu stellen.

