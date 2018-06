Wiesbaden (AFP) Deutschlands Exporte sind im August eingebrochen. Im Vergleich zum Vormonat Juli gingen die Ausfuhren kalender- und saisonbereinigt um 5,8 Prozent zurück, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte. Dies war der höchste monatliche Rückgang seit Januar 2009, also seit mehr als fünfeinhalb Jahren. Ein Grund dafür sei aber die späte Lage der Sommerferien in vielen Bundesländern gewesen, erklärten die Statistiker. Viele Hersteller produzieren in der Hauptferienzeit weniger und verschicken auch weniger Waren. Im Vergleich zum August 2013 gingen die Exporte laut Statistik um 1,0 Prozent zurück.

