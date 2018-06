Berlin (AFP) Der neu ernannte Ebola-Beauftragte der Bundesregierung, Walter Lindner, will am Wochenende in die von der Seuche betroffene Region in Westafrika reisen. "Wenn man den Job macht, muss man einfach wissen, was vor Ort ist", sagte Lindner am Donnerstag vor Journalisten in Berlin. Der erfahrene Diplomat und Afrika-Experte leitet seit Mittwoch offiziell einen Sonder-Krisenstab zur Koordinierung der Ebola-Hilfen. Die Abreise nach Westafrika ist am Sonntag geplant, Lindner will etwa eine Woche in der Krisenregion bleiben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.