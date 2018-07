Luxemburg (AFP) Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat die deutsche Pauschalbesteuerung von Gewinnen aus sogenannten intransparenten ausländischen Investmentfonds für unzulässig erklärt. Sie verstoße gegen den vom EU-Recht garantierten freien Kapitalverkehr, heißt es in einem am Donnerstag in Luxemburg verkündeten Urteil. Steuerzahler müssen demnach die Möglichkeit haben, mit Unterlagen oder Informationen die tatsächliche Höhe ihrer Einkünfte nachzuweisen. (Az.C-326/129)

