Leipzig (AFP) 25 Jahre nach der Friedlichen Revolution hat Bundespräsident Joachim Gauck von den Bürgern mehr Engagement für die Demokratie gefordert. "Von uns allen hängt ab, ob und wie gut unsere Demokratie funktioniert", sagte Gauck am Donnerstag anlässlich des Wendejubiläums in Leipzig. Zugleich würdigte er den Mut der Ostdeutschen, ohne die 1989 "der Weg in Demokratie und Freiheit nicht gelungen wäre".

