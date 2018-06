Wiesbaden (AFP) Nach monatelangen Ermittlungen hat das Bundeskriminalamt (BKA) Mitte September in Essen rund 330 Kilogramm Heroin beschlagnahmt. Wie das BKA am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte, war dies die größte Einzelmenge Heroin, die in den vergangenen Jahrzehnten in Deutschland gefunden wurde. Der geschätzte Straßenhandelspreis liegt bei 50 Millionen Euro.

