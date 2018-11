Berlin (AFP) Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) hat die Entscheidung der EU-Kommission, den Bau des umstrittenen britischen Atomkraftwerks Hinkley Point C zu billigen, scharf kritisiert. Sie halte dies für "grundfalsch", sagte Hendricks laut Plenarprotokoll am Mittwoch im Bundestag. Die EU-Kommission habe in diesem Punkt "eine Kehrtwende vollzogen".

