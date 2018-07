Mürsitpinar (AFP) Trotz der US-geführten Luftangriffe sind die Kämpfer der Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) offenbar weiter in die nordsyrische Grenzstadt Kobane vorgerückt. Die Extremisten hätten inzwischen mehr als ein Drittel der Kurdenhochburg unter ihre Kontrolle gebracht, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Donnerstag mit. Die Türkei bekräftigte, nicht im Alleingang mit Bodentruppen in den Konflikt an ihrer südlichen Grenze eingreifen zu wollen.

