New York (AFP) Die deutschen Elektro-Pioniere Kraftwerk könnten in die Rock and Roll Hall of Fame einziehen. Die Gruppe steht auf der Liste der Nominierungen, die das weltbekannte Museum in Cleveland im US-Bundesstaat Ohio am Donnerstag veröffentlichte. Außerdem zählen die britische Rockband The Smiths und die Gangsta-Rapper von N.W.A. zu den Kandidaten für die musikalische Ruhmeshalle. Die Nominierungen werden nun 700 Musikexperten vorgelegt, die fünf Künstler oder Gruppen auswählen müssen.

