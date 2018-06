München (AFP) Ihr unbändiges Lachen war ihr Erfolgsrezept. In "Ich denke oft an Matroschka", in "Das Wirtshaus im Spessart" oder als überdrehte Sekretärin in Billy Wildes "Eins, zwei drei": Liselotte "Lilo" Pulver ist ihrem Publikum vor allem durch diese charakteristische Fröhlichkeit in Erinnerung. Doch das Leben der Schweizerin, die am Samstag 85 Jahre alt wird, war oft mehr Tragödie als Komödie.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.