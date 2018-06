Berlin (AFP) Rege Besuchsdiplomatie zwischen Berlin und Peking: Bereits zum dritten Mal in diesem Jahr sucht Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) den Austausch mit ranghohen Gesprächspartnern aus China. Angeführt von Regierungschef Li Keqiang treffen 14 chinesische Kabinettsmitglieder am Freitag in Berlin zwölf deutsche Minister zu den dritten deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen. Lukrative Vertragsabschlüsse und die Weiterentwicklung der im Sommer in Peking vereinbarten Innovationspartnerschaft gehören zu der dicht gepackten Tagesordnung. Doch angesichts der Demokratieproteste in Hongkong und des harten chinesischen Vorgehens gegen Dissidenten dürften auch unangenehme Themen zur Sprache kommen.

