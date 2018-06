Potsdam (AFP) Nach knapp zweiwöchigen Verhandlungen haben sich SPD und Linke in Brandenburg auf die Fortsetzung ihrer Koalition geeinigt. "Wir sind am Mittwoch um kurz vor elf in der Nacht fertig geworden", sagte ein Sprecher der SPD-Landtagsfraktion am Donnerstag. Der Koalitionsvertrag solle am Freitag vorgestellt werden.

