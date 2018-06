München (AFP) Kurz vor dem Gipfeltreffen zum Netzausbau wartet CSU-Chef Horst Seehofer einem Pressebericht zufolge mit einem neuen Vorschlag auf: Der bayerische Ministerpräsident wolle bei der bisher geplanten Nord-Süd-Trasse Suedlink einen Abzweig in den Südwesten Bayerns einrichten, berichtete die "Süddeutsche Zeitung" am Donnerstag. Bislang soll die Trasse von Norddeutschland nach Baden-Württemberg führen. Im Gegenzug könnte die umstrittene Süd-Ost-Trasse komplett wegfallen, hieß es in dem Bericht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.