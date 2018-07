Luxemburg (dpa) - Die EU-Staaten wollen Dschihadisten künftig an der Ein- und Ausreise hindern. Gewaltbereite Europäer, die sich etwa der Terrormiliz Islamischer Staat in Syrien anschließen wollen, sollen an den Außengrenzen der EU gestoppt werden. Über konkrete Maßnahmen berieten die EU-Innenminister bei ihrem Treffen in Luxemburg.

