Paris (AFP) In seinen Romanen setzt er sich mit der Nazi-Besatzung Frankreichs und seinem eigenen Leben auseinander - jetzt bekommt der französische Schriftsteller Patrick Modiano den Literatur-Nobelpreis. Der 69-Jährige werde geehrt für seine ganz besondere "Erinnerungskunst", mit der er kaum zu fassende menschliche Schicksale beschrieben habe, erklärte die Schwedische Akademie am Donnerstag in Stockholm. Modiano nannte die Ehrung "ein bisschen unwirklich".

