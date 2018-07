Paris (AFP) Der diesjährige Literatur-Nobelpreisträger Patrick Modiano hat sich bewegt und verwundert über die Auszeichnung gezeigt. "Das erscheint mir ein bisschen unwirklich", sagte der französische Schriftsteller am Donnerstag in Paris. "Ich würde gerne wissen, wie sie ihre Wahl begründet haben", sagte der 69-Jährige über die Entscheidung der Schwedischen Akademie in Stockholm. "Ich kann es kaum erwarten zu erfahren, was ihre Gründe dafür waren, mich auszuwählen."

