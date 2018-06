London (dpa) - Joachim Löws Co-Trainer Thomas Schneider hat die Teamärzte der Fußball-Nationalmannschaft gegen unterschwellige Kritik des FC Arsenal bei der Behandlung von Mittelfeldspieler Mesut Özil verteidigt.

"Unsere medizinische Abteilung, der wir sehr vertrauen, hat Mesut diagnostiziert. Ich bin zuversichtlich, dass alles korrekt abgelaufen ist", sagte Schneider am Donnerstag in Frankfurt.

Der Premier-League-Club FC Arsenal hatte zuvor weitere Untersuchungen des verletzten deutschen Fußball-Nationalspielers angekündigt und der Prognose von DFB-Arzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt widersprochen, nach der dem 25-jährigen Özil wegen des Teilrisses des Außenbandes im linken Knie eine Pause von zehn bis zwölf Wochen bevorstehe.

Der FC Arsenal betonte auf seiner Homepage, es sei noch zu früh, verlässliche Aussagen über die Ausfalldauer von Özil zu treffen. Der Profi hatte sich die Knieverletzung am Sonntag in der Liga-Partie beim FC Chelsea zugezogen und war am Dienstag dennoch zur Nationalmannschaft angereist. Beim DFB wurden dann die Untersuchungen vorgenommen.

Club-Mitteilung