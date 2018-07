Köln (SID) - US-Nationaltrainer Jürgen Klinsmann verzichtet im Länderspiel der Vereinigten Staaten am Freitag in East Hartford gegen Ecuador auf die Dienste des Mittelfeldspielers Julian Green. Der 19-Jährige vom Bundesligisten Hamburger SV laboriert an einer Rippenverletzung und wurde von Klinsmann zur besseren Genesung zurück nach Deutschland geschickt. Green hatte am Dienstag sowie am Mittwoch am Mannschaftstraining teilgenommen.

Damit stehen Klinsmann noch fünf Spieler aus den deutschen Fußball-Profiligen zur Verfügung. Neben arrivierten Kräften aus der ersten Liga wie John Anthony Brooks (Hertha BSC) und Timothy Chandler (Eintracht Frankfurt) stehen auch die Zweitliga-Spieler Alfredo Morales (FC Ingolstadt) und Bobby Wood (1860 München) sowie Drittliga-Akteur Joe Gyau (Borussia Dortmund II) im Aufgebot des WM-Achtelfinalisten.