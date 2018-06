Frankfurt/Main (dpa) - Trotz des Ausfalls von Mesut Özil wird für das EM-Qualifikationsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Samstag in Warschau gegen Polen kein Spieler nachnominiert. Das bestätigte der neue Assistent von Bundestrainer Joachim Löw, Thomas Schneider. Es sei bitter, dass Mesut so lange ausfalle. Bei Özil war ein Teilabriss des Außenbandes im linken Kniegelenk festgestellt worden. Die zuletzt pausierenden Julian Draxler und Andre Schürrle steigen heute wieder ins Training ein.

