Nürnberg (SID) - Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg muss bis auf Weiteres auf Mittelfeldspieler Timo Gebhart verzichten. Wie die Franken am Donnerstag mitteilten, muss sich der 25-Jährige Verwachsungen an einer Narbe in der Leistengegend entfernen lassen. Die Narben stammen von einer Leisten-OP aus dem Jahr 2012. Nach Vereinsangaben ist "zunächst unklar", wie lange der frühere Junioren-Nationalspieler ausfällt.