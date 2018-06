Neu Delhi (AFP) Nach den jüngsten Schusswechseln zwischen Grenztruppen in der umstrittenen Bergregion Kaschmir hat die indische Regierung von Pakistan ein Ende der Gewalt gefordert. "Wenn Pakistan seine abenteuerliche Politik fortsetzt, werden unsere Truppen dafür sorgen, dass die Kosten unbezahlbar werden", sagte der indische Verteidigungsminister Arun Jaitley am Donnerstag in Neu Delhi. "Pakistan sollte seinen grundlosen Beschuss einstellen, wenn es Frieden an der Grenze will", fügte er hinzu.

