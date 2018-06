Washington (AFP) Der Internationale Währungsfonds (IWF) fürchtet einen Rückfall der Eurozone in die Rezession, wenn die Regierungen der Mitgliedstaaten nichts an ihrer Politik ändern. "Wir sagen nicht, dass die Zone auf dem Weg in die Rezession ist", sagte IWF-Chefin Christine Lagarde am Donnerstag in Washington. "Aber wir sagen, dass es ein ernstes Risiko gibt, dass dies passiert, wenn nichts getan wird." Lagarde bezifferte das "ernste Risiko", dass die Währungsgemeinschaft in die Rezession rutscht, auf "nicht unerhebliche" 35 bis 40 Prozent.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.