Sanaa (AFP) Bei einem Selbstmordanschlag sind in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa nach Angaben der Sicherheitskräfte mindestens zehn Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt worden. Das Attentat habe sich gegen Schiiten gerichtet, sagte ein Vertreter der Sicherheitskräfte am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Wie ein AFP-Fotograf berichtete, gab es auf einem zentralen Platz eine heftige Explosion. Am Tatort waren auch die leblosen Körpern von vier Kindern zu sehen.

