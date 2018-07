Monrovia (AFP) Wegen der dramatischen Ebola-Epidemie in Liberia haben die Behörden des westafrikanischen Landes die für kommenden Dienstag geplante Senatswahl verschoben. Die landesweite Abstimmung von drei Millionen Wahlberechtigten über die Hälfte der Mandate sei angesichts der momentanen Lage nicht zu verantworten, teilte die von der Wahlkommission um Aufschub gebetene Regierung am Donnerstag mit. Ein "Massenauflauf von Menschen" bedeute in der jetzigen Situation potenzielle Lebensgefahr für die Beteiligten.

