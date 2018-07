Kuala Lumpur (AFP) In der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur sind am Donnerstag durch eine Granatenexplosion 14 Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurde der Sprengsatz in einem auch von Touristen stark frequentierten Stadtbezirk gezündet. Unter den Verletzten seien auch Ausländer, Einzelheiten dazu seien aber nicht bekannt.

