Mexiko-Stadt (AFP) Die mexikanische Polizei hat den mutmaßlichen Anführer des mächtigen Juárez-Drogenkartells festgenommen. Der berüchtigte Drogenboss Vicente Carrillo Fuentes alias "Der Vizekönig" sei in Torreón im nördlichen Bundesstaat Coahuila gefasst worden, sagte ein Sprecher der Nationalen Sicherheitskommission am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Der 51-Jährige gehörte zu den meistgesuchten Kriminellen des Landes. Die USA hatten für Hinweise, die zu seiner Ergreifung führen, eine Belohnung in Höhe von fünf Millionen US-Dollar (3,9 Millionen Euro) ausgesetzt.

