Gaza (AFP) Der palästinensische Ministerpräsident Rami Hamdallah ist begleitet von seiner Ministerriege am Donnerstag zu einem politisch bedeutsamen Besuch im Gazastreifen eingetroffen. Nach dem Passieren des israelischen Grenzübergangs Eres wurde Hamdallah von Führern der radikalislamischen Hamas in dem Küstenstreifen begrüßt. In Gaza-Stadt war erstmals eine Kabinettssitzung der seit Juni amtierenden Einheitsregierung anberaumt.

