Biloxi (SID) - Der australische Profiboxer Sam Soliman hat seinen IBF-Weltmeistertitel im Mittelgewicht im ersten Kampf nach dem Sieg gegen Felix Sturm schon wieder verloren. Am Mittwochabend unterlag der 40-Jährige dem vier Jahre jüngeren US-Amerikaner Jermain Taylor in Biloxi/Mississippi einstimmig nach Punkten. Ende Mai hatte Soliman in Krefeld gegen Sturm gewonnen und sich erstmals zum Weltmeister gekrönt.