Beirut (AFP) Kämpfer der Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) haben in der Nacht zum Donnerstag nach Angaben von Aktivisten mehr als ein Drittel der syrischen Kurdenstadt Kobane an der Grenze zur Türkei besetzt. Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete, brachten sie auch den Sitz der kurdischen Sicherheitskräfte unter ihre Kontrolle. Mehrere Sicherheitskräfte in der für die Kurden strategisch wichtigen Grenzstadt seien getötet worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.