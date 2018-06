Jerusalem (AFP) Ein in Syrien von Al-Kaida-nahen Extremisten verschleppter katholischer Priester und 20 weitere mit ihm entführte Christen sind wieder auf freiem Fuß. Der Franziskaner-Orden in Jerusalem teilte am Donnerstag ohne Angabe von Einzelheiten mit, Hanna Dschalluf sei am Morgen freigekommen und befinde sich nun unter Hausarrest im Kloster von Kunjeh. In diesem Dorf im Nordwesten Syriens nahe der Grenze zur Türkei war der Geistliche nach Angaben des Ordens am Sonntag zusammen mit den anderen Christen entführt worden. Auch diese kamen demnach wieder frei.

