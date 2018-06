Berlin (dpa) - Wer für seinen Feierabend-Drink etwas Besonderes sucht, sollte nach Basel, Wien oder Berlin fahren - zumindest wenn es nach "Mixology" geht, einem Magazin für Barkultur. In Berlin verlieh das Fachmagazin jetzt die "Mixology Bar Awards 2015".

Die Bars des Jahres in der Schweiz, Österreich und Deutschland: Die Bar "Les Trois Rois" in Basel - sie sei ein "Trinktempel der Edelhotellerie". Zum "The Sign Lounge" in Wien hieß es, sie bereite für ihre Gäste "flüssige Schmuckstücke" zu. Wer dem deutschen Sieger einen Besuch abstatten will, sollte reservieren: Im "Buck & Breck" in Berlin haben nur zwölf Gäste Platz.

