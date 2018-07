Tunis (AFP) Erstmals seit der Rebellion in Tunesien im Jahr 2011 könnte die Justiz des Landes diesen Monat "Terrorismus"-Prozesse gegen Häftlinge anstrengen. "Ich denke, dass die ersten Fälle gegen Ende des Monats vor Gericht kommen werden", sagte Justizminister Hafedh Ben Salah der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag. Einen Teil der insgesamt rund 600 Verdächtigen bezeichnete er als Dschihadisten mit Verbindungen zum Al-Kaida-Netzwerk. Sie sollen über Monate hinweg an der Grenze zu Algerien gegen die tunesische Armee gekämpft haben.

