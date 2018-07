Hongkong (AFP) In Hongkong stehen die Zeichen nach einer zwischenzeitlichen Beruhigung wieder auf Konfrontation. Die Regierung der chinesischen Sonderverwaltungszone sagte die für Freitag anberaumten Gespräche mit Vertretern der Demokratiebewegung am Donnerstag kurzfristig ab. Die stellvertretende Regierungschefin Carrie Lam sagte Reportern, die "Grundlage für einen konstruktiven Dialog" sei "unterminiert" worden. Ein konstruktives Treffen am Freitag sei deshalb "unmöglich".

