Gaza (AFP) Die palästinensische Einheitsregierung ist am Donnerstag erstmals in Gaza zusammengekommen. Mehr als vier Monate nach der Vereidigung der Einheitsregierung eröffnete Ministerpräsident Rami Hamdallah im Amtssitz des Palästinenserpräsidenten Mahmud Abbas eine symbolträchtige Sitzung des aus parteilosen Fachleuten gebildeten Kabinetts, wie eine AFP-Reporterin berichtete. Damit sollte drei Tage vor einer internationalen Konferenz für den Wiederaufbau des Gazastreifens in Kairo den rund 50 teilnehmenden Geberstaaten signalisiert werden, dass ihre Finanzhilfen korrekt verwendet und ausschließlich zivilen Zwecken zufließen werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.