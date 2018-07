Den Haag (AFP) Der niederländische Staat geht gegen ein Urteil wegen der Mitschuld am Tod von mehr als 300 bosnischen Muslimen in Srebrenica 1995 in Berufung. Wie das niederländische Verteidigungsministerium am Donnerstag mitteilte, wurde der Einspruch am Morgen bei einem Gericht in Den Haag eingereicht. Das Urteil gefährde künftige Einsätze der niederländischen Armee, sagte ein Ministeriumssprecher.

