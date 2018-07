New York (AFP) Nach knapp sieben Jahren an der Spitze der US-Modekette Gap hat Glenn Murphy seinen Abschied eingereicht. Nachfolger werde sein enger Mitarbeiter Art Peck, bislang zuständig für Innovation, Wachstum und die Informationstechnologie im Unternehmen, wie Gap am Mittwoch mitteilte. Der 51-jährige Murphy gehe aus persönlichen Gründen. Sein 58-jähriger Nachfolger ist seit 2005 bei Gap. Die Anleger reagierten entsetzt: Der Kurs an der Wall Street fiel um 8,6 Prozent auf 38,30 Dollar.

