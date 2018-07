Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama hat im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) um Geduld gebeten. "Es bleibt eine schwierige Mission", sagte Obama am Mittwoch nach Beratungen mit ranghohen Militärvertretern im Pentagon. "Ich habe von Beginn an gesagt, dass dies nicht etwas ist, was über Nacht gelöst wird." An dem Treffen nahmen unter anderem Verteidigungsminister Chuck Hagel und Generalstabschef Martin Dempsey teil.

