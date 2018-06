Washington (AFP) Ohne schnelle internationale Hilfe für Westafrika droht die Ebola-Epidemie nach Ansicht des obersten US-Seuchenschützers Thomas Frieden zum "nächsten Aids" zu werden. "In den 30 Jahren, die ich im öffentlichen Gesundheitssektor arbeite, ist Aids der einzige vergleichbare Fall", sagte der Chef der US-Gesundheitsbehörde CDC am Donnerstag in Washington. Die Weltgemeinschaft müsse jetzt sicherstellen, dass die Ebola-Epidemie nicht ähnliche Ausmaße annehme.

