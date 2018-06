Brasília (AFP) Der Ausgang der Stichwahl um das Präsidentenamt in Brasilien am 26. Oktober scheint nach den jüngsten Umfragen völlig offen: Die amtierende Präsidentin Dilma Rousseff fiel in zwei Umfragen, deren Ergebnisse am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlicht wurden, leicht hinter ihren sozialdemokratischen Herausforderer Aécio Neves zurück.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.