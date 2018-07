Peking (AFP) Die Luftverschmutzung um die chinesische Hauptstadt Peking hat erneut einen Höhepunkt erreicht. Während die Sicht in der an Peking angrenzenden Provinz Hebei stark eingeschränkt war, erreichte die Zahl der sogenannten PM-2,5-Mikropartikel am Freitag in Teilen von Hebei mehr als 500 Mikrogramm pro Kubikmeter, wie die Behörden mitteilten. Dies ist 20 Mal mehr als der empfohlene Grenzwert der Weltgesundheitsorganisation (WHO), der bei 25 Mikrogramm liegt.

