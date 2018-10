New York (dpa) - Microsoft-Chef Satya Nadella hat eine kontroverse Äußerung über Gehaltsforderungen von Frauen zurückgenommen.

Er hatte in einem Interview gesagt, Frauen müssten keine Gehaltserhöhungen fordern. Nadella war in dem Gespräch auf einer Konferenzbühne am Donnerstag gefragt worden, welchen Rat er für Frauen habe, die sich nicht trauten, in ihrer Firma mehr Geld zu verlangen.

"Es geht nicht darum, nach einer Erhöhung zu fragen, aber zu wissen und daran zu glauben, dass das System einem die richtige Gehaltserhöhung geben wird", sagte Nadella. Frauen, die nicht nach mehr Geld verlangten, würden von "gutem Karma" profitieren.

"Ich habe die Frage völlig falsch beantwortet", schrieb Nadella wenig später in einer von Microsoft veröffentlichten E-Mail an die Mitarbeiter - nach kritischen Reaktionen. "Wenn Sie denken, Sie verdienen eine Gehaltserhöhung, sollten Sie einfach danach fragen."

In der amerikanischen Technologie-Branche wird aktuell viel über eine zu geringe Rolle von Frauen diskutiert. Es gibt inzwischen zwar Spitzenmanagerinnen in großen Konzernen wie IBM-Chefin Virginia Rometty. Aktuelle Zahlen von Unternehmen wie Twitter oder Facebook zeigen aber, dass der Großteil der Belegschaft männlich ist.

