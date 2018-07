Saarbrücken (AFP) Im Vergleich der deutschen Airports ist am Frankfurter Flughafen die Gefahr am größten, sich mit ansteckenden Krankheiten zu infizieren. Das ist das am Freitag veröffentlichte Ergebnis einer Untersuchung von Wissenschaftlern des Saarbrücker Max-Planck-Instituts für Informatik. Die Forscher berechneten auf Grundlage der Anbindungsstärke eines Flughafens, wie hoch das Risiko ist, dass dort eine große Krankheitswelle, eine sogenannte Pandemie, ihren Anfang nimmt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.