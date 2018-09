Berlin (AFP) Das Internet vergisst nie, heißt es. Doch Suchmaschinen wie Google müssen das Vergessen lernen. So hat es der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg im Mai entschieden. Seitdem haben 135.000 europäische Internetnutzer den US-Internetriesen Google aufgefordert, mehr als 483.000 Links auf unliebsame Internetseiten aus seinen Trefferlisten zu löschen. Doch da das Urteil das Unternehmen vor viele Fragen stellt, hat Google einen Experten-Beirat einberufen. Das Gremium, dem auch die frühere Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) angehört, tagt am Dienstag in Berlin.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.